Ukrayna, Bakhmut'ta ilerliyor: Çatışmaların yoğunlaştığı kritik kentte son durum

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğu cephesindeki durumu değerlendirdi.
Doğunun çatışmaların merkez üssü olmaya devam ettiğini belirten Malyar, "Bakhmut bölgesinde birliklerimiz savunmadan saldırıya geçti. Son bir günde Bahmut yönünde bazı yerlerde 200 ila 1100 metre ilerledik." ifadesini kullandı.
Malyar, Rusların söz konusu yönde savunmaya geçerek mevzilerini tutmaya çalıştığını kaydederek, "Düşman şu anda kendini savunmak için rezervlerini derinliklerden bu bölgeye çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı savaşçılarının bazı arka birliklerde kaldığına işaret eden Malyar, an itibarıyla Rusya’nın düzenli ordusunun havadan saldırı birlikleri kullanarak muharebe operasyonları yürüttüğünü belirtti.
Diğer taraftan Bakhmut, ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki son kale olarak büyük bir önem taşıyor. Ancak, Rusya burayı, askeri teçhizatı ve insan gücü için önemli bir kaynak olarak görüyor.
Rus komutanlar Bakhmut'u ele geçirmenin kendilerine daha fazla toprak kazanımı için bir sıçrama tahtası sağlayabileceğini umuyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı geçen yılın aralık ayında kentin Rusya için önemine dair, “Rusya’nın Bakhmut’u ele geçirmesi, onların Kramatorsk ve Sloviansk gibi daha büyük kentsel alanlara ilerlemesine izin verecektir.” yorumunu yapmıştı.