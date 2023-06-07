Ukrayna, Bakhmut'ta ilerliyor: Çatışmaların yoğunlaştığı kritik kentte son durum

UKRAYNA'NIN "DOĞU'DAKİ SON KALESİ"

Diğer taraftan Bakhmut, ayrıca Ukrayna'nın doğusundaki son kale olarak büyük bir önem taşıyor. Ancak, Rusya burayı, askeri teçhizatı ve insan gücü için önemli bir kaynak olarak görüyor.