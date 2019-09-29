Rusya'da on binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınan ve tutuklananların serbest bırakılması için eylem yaptı.



Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da yapılan protestoya yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtilirken, sivil toplum kuruluşları bu rakamı 25 bin olarak açıkladı.



Başkent Moskova'daki Saharov Bulvarı'nda yaklaşık 2 saat süren gösteriye, Rus muhaliflerden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy'nın yanı sıra Lubov Sobol, İvan Jdanov, Yuliya Galyamina ve ülkenin en popüler YouTube yıldızlarından Yuriy Dud da katıldı.



"Putin'i istemiyoruz", "Siyasi mahkumlara özgürlük", "Hırsız yönetim gitsin" şeklinde sloganlar atan göstericiler, protestolarda gözaltına alınan ve tutuklananların bir an önce serbest bırakılmasını istedi.



Moskova'da son aylarda hafta sonları düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmış, birçok kişi de tutuklanmıştı.

