Rusya'da bombardıman uçağı düştü: 1 pilot öldü

Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Rus ordusuna ait "Tu-22M3" stratejik bombardıman uçağı Rusya'nın güney Stavropol bölgesinde düştü.



Bakanlık açıklamasında, "Stavropol bölgesinde savaş görevini tamamladıktan sonra askeri hava üssüne dönerken, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı düştü" ifadelerine yer verildi.



Açıklamaya göre 4 kişilik mürettebat fırlatma koltuğu kullanarak uçaktan atladı.



Uçağın düştüğü bölgede bulunan üç pilottan biri öldü ve dördüncü pilotu ise arama çalışmaları devam ediyor.



Stavropol bölge valisi Vladimir Vladimirov, "Derin üzüntüyle bildiriyorum ki üçüncü mürettebat üyesi kaza sonucnda hayatını kaybetti. Dördüncü pilotu arama çalışmaları devam ediyor" dedi. Diğer iki mürettebat hastaneye kaldırıldı.

Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.



UKRAYNA UÇAĞI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ



Ukrayna basını, Ukraynalı askeri kaynaklara dayandırdığı haberde uçağın Ukrayna sınırlarından 300 kilometre uzaklıkta askeri bir operasyonla düşürüldüğünü iddia etti.



Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşcuk da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri'nin uçaksavar füze birimleri ilk kez Ukrayna Savunma İstihbaratı ile işbirliği yaparak Rusya’nın barışçıl Ukrayna şehirlerine saldırmak için kullandığı Kh-22 seyir füzelerinin taşıyıcısı Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını imha etti” ifadelerini kullandı.