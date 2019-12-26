Rusya'da insan hakları aktivisti zorla askere alındı

Ruslan Shaveddinov, muhalif lider Aleksey Navalniy'in kurucusu olduğu "yolsuzlukla mücadele kurumu"nda proje müdürü olarak görev yapan bir aktivist.



Aktivist Ruslan Shaveddinov Moskova'daki evine yapılan baskında asker kaçağı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.



Shaveddinov işlemlerin ardından iki bin kilometre kuzeydeki Novaya Zemlya takımadalarındaki askeri birliğe gönderildi.



Muhalif lider Aleksey Navalniy, Shaveddinov'un Rus ordusu tarafından askerlikten muaf olduğu halde zorla askere gönderildiğini iddia etti.



Shaveddinov'un askerlik adı altında tutsak edildiğini öne sürdü.



Ancak Navalniy'in iddiaları bu kadarla sınırlı değil. Navalniy, Shaveddinov'un sürekli gözetim altında olduğunu tuvalete giderken bile kendisini izlemek üzere bir başka askerin görevlendirildiğini öne sürdü.



İnternete bağlanma özelliği olmayan telefonların askerde kullanılabildiğini belirten Navalniy, Shaveddinov'un telefonuna da el konulduğunu söyledi.



İddialar üzerine rus ordusu, Shaveddinov'un uzun süredir askerden kaçtığını, yasal olarak gözaltına alındığını açıkladı. Sağlık koşulları da gözetilerek askere gönderildiğini savundu.



Ruslan Shaveddinov, Navalniy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşısında aday olduğu ancak daha sonra adaylığının düşürüldüğü 2018 seçimlerde de seçim kampanyasını yürüyen ekibin sözcüsüydü.

