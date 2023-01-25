Rusya'da Moskova Helsinki Grubu adlı insan hakları örgütü kapatıldı

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Moskova Şehir Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın "Moskova Helsinki Grubu" adlı insan hakları örgütünün tasfiyesi talebiyle açtığı davada, örgütün tasfiyesine hükmetti.



Adalet Bakanlığı yetkilileri, örgütün Moskova'da kayıtlı olmasına rağmen şehrin dışında faaliyet yürüttüğünü belirtirken, savcılık da bakanlığın verilerini doğrulayarak telafisi olmayan ihlallerin tespit edildiğini aktardı.



Moskova Helsinki Grubu Eş Başkanı Valeriy Borşçev, tasfiyenin dünya insan hakları hareketine darbe olacağını savunarak, "İleri sürülen iddialar saçma. İnsan hakları sınır ötesidir." ifadelerini kullandı.



Rusya Adalet Bakanlığı 20 Aralık'ta, ülkede faaliyet gösteren "Moskova Helsinki Grubu" isimli insan hakları örgütünün tasfiye edilmesi için dava açmıştı.



Moskova Helsinki Grubu, Sovyetler Birliği döneminde 1976’da kuruldu. Grubun misyonu, örgütün internet sitesinde, Rusya'da insan haklarına uyulması ve demokrasinin inşasını teşvik etmek olarak tanımlanıyor. Bu amaçla örgüt, kuruluşundan bu yana insan hakları ihlallerini tespit etmek ve Rusya tarafından üstlenilen uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyulmasını sağlamaya çalışıyor.

