Rusya'da orman yangını: 21 ölü

Rusya orman yangınlarıyla mücadele ediyor.



Ural bölgesinde çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi evlerinden tahliye edildi.



Rus yetkililer yangınların bazılarının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini söylüyor.



Kazakistan sınırındaki Kurgan bölgesinde 46 şüpheli tespit edildi. 7 kişiye suçlama yöneltildi. Suçlananlardan bazılarının 18 yaşın altında olduğu belirtiliyor. Kundaklamaların nedeniyse henüz bilinmiyor.

Orman yangınları Kurgan ve Tümen bölgelerinde geçen ay çıkmıştı.



Rusya'da son yıllarda orman yangınlarında artış var. 2021'de 18.8 milyon hektarlık ormanlık alan tahrip olmuştu. Bunlar, Rusya'daki bugüne kadarki en büyük orman yangınlarıydı.



Geçen yıl ise orman yangınlarından çıkan duman, başkent Moskova'ya da ulaşarak hava kirliliğine yol açmıştı.