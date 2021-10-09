Rusya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Rusya'nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.



Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine verdiği bilgiye göre, Orenburg bölgesinin doğusunda sahte içkiden zehirlenen kişi sayısı 54'e çıktı.



Bu kişilerden 26'sı yaşamını yitirirken 28'i hastanede tedavi görüyor.



Orenburg'taki mahkemede yapılan duruşmada, olayla ilgili sahte alkol üretimi ve satışı yapmaları nedeniyle 2 kişi hakkında tutuklama kararı alındı.



Bölgede dün sahte içkiden 36 kişinin zehirlendiği, 18'inin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı ve olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

