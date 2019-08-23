Rusya'nın 8 Ağustos'ta Kuzey Kutup dairesinde yaptığı nükleer füze denemesi sırasında meydana gelen patlamada beş nükleer mühendis öldü, altı kişi yaralandı. Moskova kazadan sonra olanları sır gibi saklıyor. O gece neler olduğu yeni yeni ortaya çıkıyor.



Olayla ilgili 1986'daki Çernobil faciasını hatırlatan gelişmeler yaşandı. Kazadan iki gün sonra Dubna ve Kirov kentlerinde bulunan nükleer gözetim merkezi veri akışını durdurdu. Bundan üç gün sonra Kazakistan yakınlarındaki Zalesevo ve Rusya’nın doğu ucundaki Bilibino nükleer ölçüm merkezleri de sessizliğe gömüldü.



Veri akışını durduran merkezler gözönüne alındığında patlamanın olduğu yerden başlayan nükleer sızıntısının önce Ukrayna sınırına doğru indiği oradan Türkiye'ye doğru ilerlediği ve Asya'ya yayıldığı görülüyor.



Çernobil'deki nükleer santralin reaktörü patladığında Rusya sessizliğe gömülmüş, Batı'da yüksek oranda radyoaktif madde tespit edilince açıklama yapmak zorunda kalmıştı.



Rusya Devlet Başkani Vladimir Putin ise hafta içinde gerçekleştirdiği Fransa ziyareti sırasında sızıntıyla ilgili her şeyin kontrol altında olduğuna dair dünyaya güvence verdi.



8 Ağustos'taki patlamada yaralananlarlarla ilgili de yeni bilgiler ortaya çıkıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre yaralılardan üçü Arhangelsk'te bir hastanede tedavi altına alındı.BBCc'ye konuşan iki hastane yetkilisi, sağlık personelinin radyasyon konusunda uyarılmadığını anlattı.



Sağlık personeline yaralıların çok yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı bir saat sonra söylendi. Ancak bilgi verilmesine rağmen önlem alınmadı. Sağlık personeli hem patlamada yaralananlara hem diğer hastalara hizmet vermeye devam etti.



Yaralılar ertesi gün Moskova'da radyasyon uzmanlarının bulunduğu bir hastaneye nakledildi. Sağlık personelinin durumu bilinmiyor.



