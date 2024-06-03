Rusya'dan ABD'ye gözdağı: "Putin'in uyarılarını dikkate alın"

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta ABD tarafından sağlanan silahların Ukrayna'nın Harkov bölgesinden Rusya'daki hedefleri vurmak için kullanılmasını onayladı.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bu kararın ardından açıklamalarda bulundu.



Devlet haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Ryabkov, "Amerikalı liderleri ölümcül sonuçlara yol açabilecek yanlış hesaplamalara karşı uyarmak istiyorum. Nedenini bilmiyorum ama karşılaşabilecekleri tepkinin ciddiyetini hafife alıyorlar" diye konuştu.

ABD SİLAHLARI RUSYA'YA KARŞI KULLANILIYOR



Rus haber ajansları Ryabkov'un, Rus erken uyarı radar sistemlerinin saldırı girişimlerini engelleyeceğini ve Moskova'nın bu tür adımlara asimetrik tepki verebileceğini söylediğini aktardı.



Kiev'den bir istihbarat kaynağı geçen hafta Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Rusya'nın derinliklerinde, erken uyarı sisteminin bir parçası olan uzun menzilli bir radarı hedef aldığını söyledi.

"NATO ÜLKELERİ ATEŞLE OYNUYOR"



Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin ateşle oynadığını ve daha derin bir küresel çatışma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.



Bu, Moskova'nın gerilimin tırmanması riskine ilişkin yaptığı çok sayıda uyarılarından biri.



"ZAMANLARINI PUTIN'İ DİNLEMEYE HARCAMALILAR"



Ryabkov ABD'nin silah kararının dikkatsiz alınmış bir karar olduğunu ima ederek, "Yaklaşımlarının hafifliğine bakılırsa, video oyunlarına harcadıkları zamanın bir kısmını Putin'in söylediklerini ayrıntılı olarak incelemeye harcamaya çağırıyorum" diye konuştu.



Putin'in "çok önemli bir uyarıda bulunduğunu ve bunun son derece ciddiye alınması gerektiğini" ekledi.

"BATI'NIN TARAF OLMAMASI İMKANSIZ"

Putin, Rusya topraklarında Batı silahlarının kullanılmasının, Batı ülkelerini savaşa doğrudan müdahil edeceğini söylüyor. Çünkü bu tür saldırıların uydu, istihbarat ve askeri yardım gerektireceğini öne sürüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise geçen hafta NATO'nun Ukrayna'nın kendi meşru müdafaa savunmasına yardım etme hakkına sahip olduğunu ve bunun NATO'yu çatışmanın bir tarafı yapmadığını söyledi.