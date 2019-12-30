Açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Kozak'tan geldi. Kozak, Kuzey Akim-2 doğalgaz boru hattı inşaatının ABD’nin herhangi bir yaptırımına bağlı olmaksızın tamamlanacağını vurguladı.



Rusya Başbakan Yardımcısı Kozak ABD’nin yaptırımlarına karşı önlemler geliştirdiklerini de söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak "Türk Akım" ile Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya uzanacak "Kuzey Akım 2" projelerine yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini imzalamıştı.



Yasa, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartını getiriyor.

