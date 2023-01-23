Rusya'dan Estonya Büyükelçisine: Ülkeyi terk et

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'nin ülkeyi terk etmesini istedi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Estonya'nın, Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğindeki çalışan sayısını azaltması yönünde karar aldığı anımsatıldı.



Bu kararın "dostça olmayan" adım olduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Laidre'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

''TEPKİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ''



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Rus tarafı, yanıt olarak her iki ülkedeki diplomatik temsilciliği maslahatgüzar seviyesine indirme yönünde karar aldı. Büyükelçi'ye Estonya hükümetinin eylemleri nedeniyle protesto notası verildi. Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin 7 Şubat 2023 tarihine kadar Rusya Federasyonu'nu terk etmesi gerekiyor. Rusya ile Estonya arasındaki ilişkilerde böyle bir durumun gelişmesiyle ilgili tüm sorumluluk Estonya tarafına ait. Estonya yönetiminin düşmanca adımlarına ileride de tepki vermeye devam edeceğiz."



Estonya Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak'ta, Rusya'dan ülkede bulunan diplomatik personel sayısını 1 Şubat'a kadar 8 kişiye indirmesini talep etmişti.



LETONYA'DA ESTONYA'YA DESTEK

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yla diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldıklarını bildirdi.

LAVROV'DAN 'GERÇEK SAVAŞ' YORUMU

Diğer yandan Güney Afrika'da temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısında Rusya ile Batı arasındaki çatışmayı "neredeyse gerçek bir savaş" diye niteledi.

Uzun dönemdeki hedefinse Rus kültürü dahil Rusya'ya ait olan her şeyi yok etmek olduğunu söyledi.