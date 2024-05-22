Rusya'dan Fransa'ya Ukrayna tehdidi: Tepkimiz yalnızca siyasi olmaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'dan bir yetkili, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri güç göndermesi halinde Rusya'nın tepkisinin yalnızca siyasi olmayacağını söyledi.

Rusya'dan Fransa'ya Ukrayna tehdidi: Tepkimiz yalnızca siyasi olmaz

RIA haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Artyom Studnikov, " 'ya asker gönderse, Rusya'nın yanıtı yalnızca siyasi olmayacak" ifadelerini kullandı. 

Studnikov, Rusya'nın böyle bir durumda ne gibi önlemler alacağını belirtmedi ancak Moskova'nın Paris'i uyardığını söyledi. Ayrıca, iki nükleer silahlı ülke arasında çatışma riskini artıracağını da sözlerine ekledi.

Fransa'nın, Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın, Ukrayna'yı yenmesi halinde, Avrupalıları "zayıf" olmamaya ve "karşılık vermeye hazır olmaya" çağırdı.

Macron, "Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın güvenilirliği sıfıra iner" dedi.

Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunda Macron, "Tüm bu seçenekler mümkün, bunun tek sorumlusu Moskova rejimi olur" diye konuştu. 

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