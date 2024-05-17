Rusya'dan Harkov’a saldırı: 3 ölü, 28 yaralı

Rusya güçlerinin Ukrayna'nın Harkov kentine güdümlü bombalarla düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

Rusya'dan Harkov’a saldırı: 3 ölü, 28 yaralı

2022 yılından bu yana savaşta olduğu ’yı vurdu.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentine güdümlü bombalarla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov’a uzun süredir saldırılar düzenleyen Rus güçleri, sivil ve enerji altyapılarını da hedef alırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Moskova'yı şehri enkaza çevirmeye çalışmakla suçlamıştı.

Rusya'dan Harkov’a saldırı: 3 ölü, 28 yaralı - 1

Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çin ziyaretinin son gününde Rus basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve ’nın Harkov bölgesinde güvenli bir tampon bölge kuracaklarını belirterek, "Harkov’u ele geçirme planımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

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