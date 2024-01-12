Rusya'dan İngiltere'ye gözdağı: Ukrayna’ya asker konuşlandırırlarsa savaş ilanı olur

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisine göre anlaşmada, Ukrayna'ya uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü koruma ve yeniden tesis etme, ekonomisini yeniden inşa etme, vatandaşlarını korumak için kapsamlı yardım sağlama, Rusya'nın herhangi bir askeri tırmanışını veya yeni saldırganlığını önleme ve aktif bir şekilde caydırma ve karşı koyma, Ukrayna'nın reform planlarını ve NATO uyumluluğunu desteklemek suretiyle Ukrayna'nın gelecekte Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini desteklemenin Kiev'e verilen güvenlik taahhütlerinin ana bileşenleri olduğu aktarıldı.

UKRAYNA'YA 2,5 MİLYAR STERLİNLİK DESTEK



Anlaşmaya göre, Ukrayna'ya 2024'te 2,5 milyar sterlin daha destek verilecek, Ukrayna'nın deniz filosunun gelişimine katkı sağlanacak. Bu anlaşmanın yürürlükte olduğu 10 yıl boyunca Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edilecek.



Söz konusu anlaşma, Ukrayna ile İngiltere arasında siber güvenlik, enformasyon güvenliği, bilgi propagandası ile mücadele, organize suçlarla mücadele, siyasi ve diğer alanlarda işbirliğinin yapılmasını öngörüyor.