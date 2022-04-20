Rusya'dan nükleer füze denemesi: Sarmat füzesi

Yeni sarmat füzesinin dünyada eşi benzeri yok" ifadelerini kullanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Sarmat füzesi Rusya'yı tehdit etmeye çalışanlara düşünecek bir şeyler verecek" diye konuştu.



Tek bir sarmat füzesinin 24 nükleer savaş başlığı taşıyabileceği belirtiliyor. Sarmat'ın taşıdığı "avangard" adı verilen başlıklar da rota değiştirerek hava savunma sistemlerinden kurtulabiliyor.



Putin bu füzeler için "gökten yağan meteorlar gibi olacak" ifadelerini kullanmıştı. Ruslar tek bir sarmat füzesini engellemek için 500 uçaksavar füzesi gerektiğini öne sürüyor.



Füzelerin 2021 yılında ordu envanterine girmesi bekleniyordu. Putin, sarmat füze sistemlerinin de aralarında bulunduğu pek çok yeni silahı "yenilmez" olarak nitelendiriyor.



SARMAT FÜZESİ NEDİR?



Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.



2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.



Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

