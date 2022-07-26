Rusya'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Haberler - NTV Haber 26.07.2022 - 14:08
Rusya Savunma Bakanlığı İstanbul'da kurulan Tahıl Müşterek Koordinasyon Merkezinin göreve başladığını duyurdu.
Rus Ria Novosti haber ajansının duyurduğu açıklamada, Rus delegasyonunun bugün Türkiye'ye gelerek; Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna ile dörtlü formatta çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Müşterek tahıl koordinasyon merkezinin denetiminde, Ukrayna tahılı dünya pazarlarına ulaştırılacak.
Açılan tahıl koridoru ile milyonlarca ton buğdayın piyasaya sürülmesi hedefleniyor.
İlk geminin birkaç gün içinde yola çıkması bekleniyor.
İSTANBUL'DA İMZALANDI
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin anlaşma geçen cuma günü İstanbul'da imzalanmıştı.
20 MİLYON TONLUK İHRAÇ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, anlaşma sonrası geçen yılki tahıl mahsulünün 20 milyon tonunun ihraç edileceğini duyurdu.