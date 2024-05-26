Rusya'dan Ukrayna'daki AVM'ye saldırı:11 ölü, 40 yaralı

Rus kuvvetlerinin dün öğleden sonra iki güdümlü füzeyle Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir alışveriş merkezini vurduğu bildirildi.

Rusya'dan Ukrayna'daki AVM'ye saldırı:11 ölü, 40 yaralı

'nın, Ukrayna'nın Harkov kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurması sonucu ölenlerin sayısı 11'e, yaralananların sayısı 40'a yükseldi.

Yetkililer ayrıca 16 kişinin akıbeti hakkında henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Igor Terekhov, bombalama sırasında binanın içinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu, ancak yoğun yangın ve duman nedeniyle kurtarma çalışmalarının ciddi şekilde sekteye uğradığını belirtti.

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