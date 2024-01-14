Rusya'nın en büyük e-ticaret platformuna ait depoda yangın: Zarar 126 milyon dolar

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki ülkenin en büyük e-ticaret platformuna ait 70 bin metrekarelik bir depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle alevler hızla büyüdü, gökyüzü siyah dumanla kaplandı.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaklaşık 300 personel ve 60 yangın söndürme aracının bölgeye sevk edildiğini bildirdi.



İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için uzun uğraşlar verdi. Yangın ancak saatler sonra kontrol altına alınabildi. 50 bin metrekarelik alan küle döndü.

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik hatlarındaki arızadan çıktığı öğrenildi. Şirket, yangın esnasında tüm personelin tahliye edildiğini ve kimsenin yaralanmadığını açıkladı.



Oluşan maddi hasarın yaklaşık 126 milyon dolar olduğu duyuruldu.