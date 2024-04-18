Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv'e düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 18'e yükseldiği, üç füzenin şehir merkezine çarpması sonucu ise 78 kişinin yaralandığı bildirildi.



Şehrin sivil altyapısına zarar veren saldırı, Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'ya yönelik düzenlediği en ölümcül hava saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Saldırının ardından Ukrayna'nın üst düzey yetkilileri ilave hava savunma desteği çağrılarında bulundu.



Bölge Valisi Vyacheslav Chaus, Telegram sosyal medya uygulaması aracılığıyla, arama ve kurtarma operasyonunun sona erdiğini duyurdu.

