Rusya'nın haftalardır düzenlediği en ölümcül saldırı | Can kaybı 18'e çıktı

Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentine düzenlenen Rus saldırısında en az 18 kişi hayatını kaybetti ve 78 kişi yaralandı. Yerel yetkililer, sosyal ve sivil altyapının hedef alındığını bildirdi. Bu saldırı haftalardır Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en ölümcül hava saldırısı oldu.

Rusya'nın haftalardır düzenlediği en ölümcül saldırı | Can kaybı 18'e çıktı

'nın 'nın kuzeyindeki Çernihiv'e düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 18'e yükseldiği, üç füzenin şehir merkezine çarpması sonucu ise 78 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şehrin sivil altyapısına zarar veren saldırı, Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'ya yönelik düzenlediği en ölümcül hava saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Saldırının ardından Ukrayna'nın üst düzey yetkilileri ilave hava savunma desteği çağrılarında bulundu.

Bölge Valisi Vyacheslav Chaus, Telegram sosyal medya uygulaması aracılığıyla, arama ve kurtarma operasyonunun sona erdiğini duyurdu.

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