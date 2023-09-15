Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı Kazakistan’dan fırlatıldı

Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı, içinde 3 astronotla birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı Kazakistan’dan fırlatıldı

’nın Soyuz MS-24 uzay aracı bugün fırlatıldı. İçinde 3 astronotla birlikte Kazakistan'daki Baykonur Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen uzay aracında Rus astronotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub'ın yanı sıra Amerikalı Loral O'Hara yer aldı.

Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı Kazakistan’dan fırlatıldı - 1

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından üstlenilen fırlatma görevi ile astronotların uzayda 1 yıl 6 ay kalacağı aktarılırken, bu süre zarfında 7 yeni deney ve 4 uzay yürüyüşü de dahil olmak üzere 60'dan fazla bilimsel deney yapılması planlanıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki izleme merkezinde uzmanlar tarafından takip edilen ve Baykonur'dan TSİ 18.45'te fırlatılan MS-24 uzay aracı TSİ 21.30'da sorunsuz bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

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