Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı Kazakistan’dan fırlatıldı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından üstlenilen fırlatma görevi ile astronotların uzayda 1 yıl 6 ay kalacağı aktarılırken, bu süre zarfında 7 yeni deney ve 4 uzay yürüyüşü de dahil olmak üzere 60'dan fazla bilimsel deney yapılması planlanıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki izleme merkezinde uzmanlar tarafından takip edilen ve Baykonur'dan TSİ 18.45'te fırlatılan MS-24 uzay aracı TSİ 21.30'da sorunsuz bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.