Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 3. gününde: Kiev Rus kuşatmasına direniyor

Rusya'nın Ukrayna saldırısında üçüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı. Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu.



ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.



İşte saat saat en sıcak gelişmeler...

04.20: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi. Vasilkiv şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.

23.58: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.



21.38: Son 24 saat içinde Rusların ciddi bir ilerleme sağlayamadığını belirten Ukraynalı yetkililer, "Yaklaşık 3500 Rus askeri öldü ya da yaralandı" açıklamasında bulundu.



20.35: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini açıkladı.

ZELENSKİ: HALKIN DİRENCİ İŞGALİ ÖNLEDİ

Ukrayna halkının savunma konusundaki istekliliğinin işgal senaryolarını bozduğunu söyleyen Zelenski, "Ülkemizi özgürleştirmek için gerektiği kadar savaşacağız" dedi.

20.20: Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus güçlerinin Zaporijya nükleer santraline yaklaştığı belirtildi.

18.53: İngiltere'den yapılan açıklamada Rusya'nın ilerleyişinin lojistik sorunlar ve güçlü direniş sebebiyle geçici olarak yavaşladığı belirtildi.



17.42: ABD Savunma Bakanlığı, “Ukrayna'nın etkin direnişi Rusya'nın ilerleyiş hızını kesiyor” derken, “Hızlı ilerleyemeyen Rusya'nın hüsranı artıyor” ifadelerini kullandı.



Pentagon, “Çoğu kısa menzilli olmak üzere 250'den fazla Rus füzesi fırlatıldı” dedi.



16.22: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zelenski, "Erdoğan'a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim" dedi. "Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak" diyen Zelenski Karadeniz'den Rus savaş gemilerinin geçişinin yasaklanması ve Ukrayna'ya askeri ve insani yardımların da son derece önemli olduğunu belirtti.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!