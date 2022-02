Rusya'ya yeni yaptırım kararı: ABD ve AB bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor

Son dakika haberi! ABD ve Avrupa Birliği bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.

AB)Komisyonu Başkanı Leyen yaptığı açıklamada "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir. Rusya uluslararası finans sisteminden izole edilecek. Putin'in savaşı finanse etme yeteneği büyük ölçüde azalacak" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

Leyen "Ukrayna'yı yok etmek için yola çıkan Putin kendi ülkesinin geleceğini yok etti" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin aldığı Rusya'ya SWIFT yaptırımını ABD ve İngiltere de uygulayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de toplantı düzenledi.

SWIFT SİSTEMİ NEDİR?



SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu) 1973'te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kuruldu ve merkezi ise Belçika’da bulunuyor.



Başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak olan SWIFT sistemi yurt içi ya da yurt dışı bankalararası para transferini sağlıyor.



SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye oldu. 2019 sonu itibarıyla üye banka veya finans kurumu sayısının 11 bini aştığı ifade ediliyor. SWIFT'in 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya Merkezi Takas Kurumu Başkanı Eddie Astanin de yer alıyor.



Uzmanlar SWIFT sisteminden yasaklama gerçekleşirse uluslararası ticaretin yapılamayabileceğine dikkat çekiyor.



Rusya şu an Almanya'ya yıllık 45 milyar, Amerika'ya 30 milyar ve İngiltere'ye 28 milyar dolara yakın ihracat yapıyor.