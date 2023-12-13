Rüzgar gücüyle çalışan kargo gemisi Canopée: Avrupa'nın en büyük roketini taşıyor

Rüzgar gücü ile desteklenen kargo gemisi Canopée'nin ana güç kaynağı bir çift dizel motor. Sahip olduğu "okyanus kanadı" adı verilen uçak kanadını andıran yelkenler sayesinde geminin fosil yakıt tüketimi yarı yarıya azalıyor.
Geminin işletmesinden sorumlu Fransız şirket Alizes'nin yöneticisi Nils Joyeux, uygun hava koşulları sağlandığında yakıttan yüzde 50-60 oranında tasarruf edilebileceğini belirtti.
Yeterli rüzgar olmadığında bu oranın yüzde 10-15'e kadar düşebildiğini ekleyen Joyeux, "Şu anda ortalama yüzde 30 civarında tasarruf sağlamayı bekliyoruz, ancak bu öngörüyü doğrulayabilmek için birkaç yıl daha çalışmamız gerekecek." dedi.
GEMİ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ROKETİNİ TAŞIYOR
Bu kargo gemisi 2024'te fırlatılması planlanan ve ismi Ariane 6 olan Avrupa'nın en büyük roketini taşımak için tasarlandı.
Canopée, kasım ayının başlarında yelkenlerini açarak roket parçalarından oluşan kargosuyla beraber ilk transatlantik yolculuğunu tamamladı.
YOLCULUK RÜZGAR TAHMİNLERİNE BAĞLI
Joyeux'a göre gemideki günlük operasyonlar, kanat yelkenlerinin varlığıyla daha heyecanlı hale geliyor.
Gemi işletmesinden sorumlu Joyeux, “Bunu eski bir denizci olarak söylüyorum, Canopée'deki mürettebatın yelkenlerle çalışmaktan çok heyecan duyduğunu görebiliyorum çünkü bu geminin rotasını daha ilginç hale getiriyor. Hava durumunu takip etmeliyiz, bu nedenle her yolculuk benzersiz ve rüzgar tahminlerine bağlı." dedi. Nils Joyeux, şimdilik yakıt tasarrufu yerine planlanan varış saatlerine uymaya öncelik verdiklerini ifade etti.
Yeterli rüzgar yoksa gemi dizel motorlarını kullanarak yolculuk ediyor.
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