Rüzgar gücüyle çalışan kargo gemisi Canopée: Avrupa'nın en büyük roketini taşıyor

Güvertesinin 37 metre üzerinde yükselen dört yelkeniyle Canopée, sıra dışı bir tasarıma sahip bir kargo gemisi. 3 bin 150 tonluk gemi, hava koşulları uygun olduğunda sahip olduğu yelkenlerle yol alıyor. Kargo gemisinin taşıdığı güncel yük ise Avrupa'nın en büyük roketi Ariane 6.

Rüzgar gücüyle çalışan kargo gemisi Canopée: Avrupa'nın en büyük roketini taşıyor

Rüzgar gücü ile desteklenen gemisi Canopée'nin ana güç kaynağı bir çift dizel motor. Sahip olduğu "okyanus kanadı" adı verilen uçak kanadını andıran yelkenler sayesinde geminin fosil yakıt tüketimi yarı yarıya azalıyor.

Geminin işletmesinden sorumlu Fransız şirket Alizes'nin yöneticisi Nils Joyeux, uygun hava koşulları sağlandığında yakıttan yüzde 50-60 oranında tasarruf edilebileceğini belirtti.

Yeterli rüzgar olmadığında bu oranın yüzde 10-15'e kadar düşebildiğini ekleyen Joyeux, "Şu anda ortalama yüzde 30 civarında tasarruf sağlamayı bekliyoruz, ancak bu öngörüyü doğrulayabilmek için birkaç yıl daha çalışmamız gerekecek." dedi.

GEMİ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ROKETİNİ TAŞIYOR

Katı yakıtlı roket testi başarılı oldu

Katı yakıtlı roket testi başarılı oldu

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Bu kargo gemisi 2024'te fırlatılması planlanan ve ismi Ariane 6 olan 'nın en büyük roketini taşımak için tasarlandı.

Canopée, kasım ayının başlarında yelkenlerini açarak roket parçalarından oluşan kargosuyla beraber ilk transatlantik yolculuğunu tamamladı.

YOLCULUK RÜZGAR TAHMİNLERİNE BAĞLI

Joyeux'a göre gemideki günlük operasyonlar, kanat yelkenlerinin varlığıyla daha heyecanlı hale geliyor.

işletmesinden sorumlu Joyeux, “Bunu eski bir denizci olarak söylüyorum, Canopée'deki mürettebatın yelkenlerle çalışmaktan çok heyecan duyduğunu görebiliyorum çünkü bu geminin rotasını daha ilginç hale getiriyor. Hava durumunu takip etmeliyiz, bu nedenle her yolculuk benzersiz ve rüzgar tahminlerine bağlı." dedi. Nils Joyeux, şimdilik yakıt tasarrufu yerine planlanan varış saatlerine uymaya öncelik verdiklerini ifade etti.

Yeterli rüzgar yoksa gemi dizel motorlarını kullanarak yolculuk ediyor.

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