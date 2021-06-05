Salgın Avrupa'da üst düzey yöneticilerin maaşlarını düşürdü

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, yüksek kazançları sıkça tartışılan Avrupalı üst düzey yönetici ve genel müdür maaşlarını da olmusuz etkiledi.



Avrupa'nın en önemli şirketlerinin üst yöneticilerinin kazancı son on yılın en düşük seviyesine geriledi.

Borsada işlem gören Avrupalı en büyük şirketlerin yer aldığı Stoxx Europe 50'den ve Euro kullanılan 12 ülkenin en değerli şirketlerinden 62 grubun üst düzey yöneticilerinin kazançları geçen yıl, bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 12 düştü. Hkp danışmanlık şirketi tarafından yapılan son araştırmada, farkın 5 milyon 310 bin euroya karşılık geldiği belirtildi.

ŞİRKETLERİN KAZANCI YARIYA DÜŞTÜ



Üst düzey yöneticilerin aldığı doğrudan ödemelerin -yani sabit maaş, kısa ve uzun vadeli ikramiyelerin- sadece ortalama yüzde 30'unun kâr bağlantılı olması, aslında kayıplarını sınırlı tutuyor. Corona yılı olarak tanımlanan 2020'de şirketlerin kazançları neredeyse yarıya düştü.



Hkp danışmanlık şirketinin araştırmasına göre, üst düzey yöneticilerin en büyük kaybı yüzde 27 düşüşle yıllık ikramiyelerinde oldu. Ancak özellikle Fransa ve İspanya'da üst düzey şirket yöneticilerinin maaşlarının bir bölümü ve ikramiyelerden gönüllü feragat etmesi de popüler bir uygulamaydı ve kazanç kaybı ortalamasını artırdı.

Araştırmaya göre, salgından en çok etkilenen tüketim malları sektörünün CEO'larının yüzde 31'i farklı biçim ve boyutta kazançlarından feragat etti. Ancak salgının kârlı sektörleri; bilişim ve sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticilerinin kazancıysa arttı.



2019'un en çok kazanan iki Avrupalı CEO'su 2020'de de aynı kaldı: Amerikan-Alman ortaklığındaki endüstriyel ve tıbbi gaz tedarikçisi Linde'nin CEO'su Steve Angel'in kazancı önceki yıla göre azalarak 13 milyon 900 bin euro oldu. Angel 2018'da 16,5 milyon euro kazanmıştı.



Ancak önceki yıllardan ikramiyeleriyle birlikte hesabına geçen yıl 50 milyon eurodan fazla ödeme yapıldı.



Avrupa'nın en çok kazanan ikinci yönetici ise 13 milyon euroluk doğrudan ödemelerle yine Roche CEO'su Severin Schwan oldu.



ABD'deyse Dow-Jones'ta yer alan şirketlerde görevli üst düzey yöneticilerin yıllık ortalama kazançları 17,7 milyon euro seviyesinde. Burada başı 38,8 milyon euro kazanç ile Microsoft CEO'su Satya Nadella çekerken, McDonalds's CEO'su Chris Kempczinski 9,2 milyon euroluk yıllık kazancıyla en az kazanan Dow-Jones şirketi yöneticisi konumunda.

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