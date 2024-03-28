Samanyolu Galaksisi'ndeki kara deliğin en net fotoğrafı

İLK KARA DELİK GÖRSELİ 2019'DA YAYINLANMIŞTI



Kara deliğin ilk görseli, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.



Görseli elde edilen ve Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor.

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