Bilim insanlarından süper kütleli kara delik haritası

1,3 MİLYON KARA DELİK KONUMLANDIRILDI



Harita özellikle "kuasarları", yani aktif olarak malzemeyle beslenen ve elektromanyetik radyasyon yayan, inanılmaz derecede parlak ve ışıltılı süper kütleli kara delikleri gösteriyor. Harita, uzay ve zamandaki yaklaşık 1,3 milyon kuasarın konumunu kaydediyor.



Kaydedilebilen en yaşlı kara delik, evren yalnızca 1,5 milyar yaşındayken parlıyordu. Evrenin şu anki yaşı 13,7 milyar olarak hesaplanıyor.



Proje lideri Profesör Hogg, "Bu kara delik kataloğu, astronomi projelerinin ne kadar verimli olduğunun harika bir örneğidir" diye konuştu.



Samanyolu Galaksisi'ndeki kara delik uykuda değil Haberi Görüntüle EVRENİ ANLAMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Gökbilimciler, uzak kara deliklerin ve onlara ev sahipliği yapan galaksilerin konumlarının, evrenin zaman içinde nasıl genişlediğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceğini söylüyor.



Hepsi olmasa da çoğu galaksinin çekirdeğinde, Samanyolu galaksimiz de dahil olmak üzere devasa kara delikler bulunur. NTV’yi sosyal medyadan takip edin