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Bilim insanlarından süper kütleli kara delik haritası

New York Üniversitesi'nden bilim insanları, gözlemlenebilir evrendeki 1,3 milyon süper kütleli kara deliğin konumlandırıldığı bir harita oluşturdu. Gökbilimciler, kara deliklerin ve onlara ev sahipliği yapan galaksilerin konumlarının, evrenin zaman içinde nasıl genişlediğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Bilim insanlarından süper kütleli kara delik haritası

Süper kütleli kara delikler, tüm evreni silip süpürebilecek güçleriyle muhtemelen evrenin en korkulan oluşumlarından biridir.

Bilim insanları, üç boyutlu bir haritayla evrendeki diğer galaksilerin merkezlerinde yaşayan 1,3 milyon süper kütleli kara deliği konumlandırmayı hedefliyor.

Haritada her kara delik, neredeyse küçük kırmızı birer nokta olarak görünüyor. Ancak gerçekte her biri Güneş'in kütlesinin milyarlarca katı kadar büyük ve binlerce ışık yılı uzakta bulunuyor.

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EVRENDE "40 KENTİLYON" VAR

Araştırmacılar, bu yeni haritanın gözlemlenebilir evrendeki tüm kara delikleri göstermediğini vurguluyor. Evrendeki kara deliklerin tahmini sayısının 40 kentilyona ulaştığı düşünülüyor.

Harita, New York Üniversitesi'nde fizik profesörü David Hogg liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından, Gaia aracından alınan veriler kullanılarak oluşturuldu.

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Fotoğrafı çekilen ilk kara delikle ilgili yeni keşif

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1,3 MİLYON KARA DELİK KONUMLANDIRILDI

Harita özellikle "kuasarları", yani aktif olarak malzemeyle beslenen ve elektromanyetik radyasyon yayan, inanılmaz derecede parlak ve ışıltılı süper kütleli kara delikleri gösteriyor. Harita, uzay ve zamandaki yaklaşık 1,3 milyon kuasarın konumunu kaydediyor.

Kaydedilebilen en yaşlı kara delik, evren yalnızca 1,5 milyar yaşındayken parlıyordu. Evrenin şu anki yaşı 13,7 milyar olarak hesaplanıyor.

Proje lideri Profesör Hogg, "Bu kara delik kataloğu, astronomi projelerinin ne kadar verimli olduğunun harika bir örneğidir" diye konuştu.

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EVRENİ ANLAMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Gökbilimciler, uzak kara deliklerin ve onlara ev sahipliği yapan galaksilerin konumlarının, evrenin zaman içinde nasıl genişlediğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Hepsi olmasa da çoğu galaksinin çekirdeğinde, Samanyolu galaksimiz de dahil olmak üzere devasa kara delikler bulunur.

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