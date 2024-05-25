Şam'da araca yerleştirilen bomba patladı, bir kişi öldü

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, bugün Şam'da bir araçta meydana gelen patlamada bir kişi öldü,

Ancak ölen kişinin kimliği açıklanmadı.



Bir polis yetkilisinden alıntı yapan SANA, “Mazzeh bölgesinde aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişinin öldüğünü” belirtti. Haberde başka bir ayrıntı verilmedi.



Sahada kaynakları bulunan İngiltere merkezli savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgede üç aracın alev aldığını söyledi.



Patlama, İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki İran destekli Filistinli militan grup Hamas arasındaki savaş da dahil olmak üzere bölgesel gerginliklerin arttığı bir ortamda meydana geldi.



SANA'nın haberine göre geçtiğimiz ay Şam'ın lüks semtlerinden Mazzeh'te bir araçta patlayıcı madde infilak etmiş ancak olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.



İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'de yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hareketi de dahil olmak üzere İran destekli güçleri ve Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı.

Savaşın harap ettiği Suriye'nin başkentinde askeri ve sivil araçları hedef alan patlamalar da dahil olmak üzere güvenlik olayları aralıklarla meydana geliyor.