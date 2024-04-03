Şam'daki İran Konsolosluğu'na saldırı | İsrail yedek askerleri göreve çağıracak

Jerusalem Post’un haberine göre İsrail ordusu konuyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, yedek askerlerin silah altına alınmasının İsrail Hava Kuvvetleri'ni güçlendirme amacı taşıdığı bildirildi.



İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.



Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran’ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.