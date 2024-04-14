Savash Porgham kimdir?

Türkiye'de yaşayan İranlı gazeteci Savash Porgham'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Savash Porgham'ın uluslararası basın mecralarında yayınlanmış haber, röportaj, makale ve çeviri çalışmaları bulunuyor.  Peki Savash Porgham kimdir?

Savash Porgham kimdir?

Türk, Kürt ve Arap kökleri olan bir ailenin mensubu olan Savash Porgham, 1985 yılında İran'ın Urumiye şehrinde doğdu.. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. "Şövalyelik Mesleği Gazeteciliğin Keskin Kılıcı: Haber" kitabının yazarlarından. "Şövalyelik Mesleği Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları" kitabının bölüm yazarı.

2012 yılı Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Araştırma/İnceleme Haberciliği ödülü sahibi. Ulusal ve Uluslararası basın mecralarında yayınlanmış haber, röportaj, makale ve çeviri çalışmaları bulunuyor.

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