Savaşın iki yüzü: Kırmızı oyuncak ayı kime ait?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 233. gününde Uluslararası Adalet Divanı hükümlerine rağmen devam ediyor. Filistinlilerin son sığınma noktası olarak görülen güneydeki sınır kenti Refah'a yönelik saldırılar, alınan kararlara rağmen sona ermekten çok uzak... Refah'ta yaşayan 800 bini aşkın sivil yeniden göçe zorlanırken, sınır kapılarında süren yardım geçişi kısıtlamaları bölgeyi derinleşen bir insani krizin ortasında bırakıyor. Savaşın gölgesinde evlerini, sevdiklerini ve hatta geçmişlerini kaybeden Filistinliler çaresizce havadan, karadan ve hatta son olarak açılan deniz koridoru üzerinden gelecek yardımları bekliyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlenen saldırıların ardından elinde kırmızı bir oyuncak ayı tutan Filistinli çocuk, 11 Mayıs 2024, Anadolu Ajansı.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE ÇOCUK OLMAK

11 Mayıs 2024 tarihli fotoğrafta, Gazze Şeridi'nde süren İsrail bombardımının ardından yıkıntıların arasında elinde kırmızı bir oyuncak ayı tutan küçük bir çocuk görülüyor. Küçük çocuğun belki de geçmişte evi olan bir harabenin üzerinde kendi boyundan bile büyük bir oyuncakla verdiği poz dikkat çekiyor.

Refah kentinde askeri operasyonlar devam ederken İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar Kerem Şalom sınır kapısı yakınlarındaki bir alanda bekliyor, 17 Mayıs 2024, Reuters.

ÇOCUK OYUNCAKLARI SAVAŞ SÜSÜ OLDU 17 Mayıs 2024 tarihli fotoğrafta ise Refah'taki Kerem Şalom sınırına yakın bir konumda İsrail ordusuna ait bir tank görülüyor. Tankın üzerinde, 11 Mayıs'ta fotoğraflanmış küçük çocuğun elinde tuttuğu kırmızı oyuncak ayının aynısının bulunması dikkat çekiyor. İlk fotoğrafta oyuncak olması gerektiği gibi küçük bir çocuğun elindeyken, diğerinde yok etmek için tasarlanmış bir savaş aracının üzerine konumlandırılmış halde. Bu iki fotoğrafın altı gün arayla çekilmiş olması ise, akıllara fotoğraflardaki ayının aynı oyuncak olup olmadığı sorusunu getiriyor.