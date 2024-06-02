Scholz'dan Putin'e: NATO topraklarının "her santimetrekaresini" savunacağız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte'nin de katıldığı Doğu Almanya Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Scholz, NATO'nun Rusya sınırındaki Baltıklar'da yaklaşık on yıldır varlığını sürdürmesinde Almanya'nın öncü bir rol oynadığını öne sürdü.



Scholz, “Rusya'dan gelen tehdit devam edeceği için, biz ve diğer müttefikler geçen yıl Baltık ülkelerine ilave birlikler konuşlandırmaya ve gelecekte tüm bir tugayı kalıcı olarak oraya yerleştirmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

"NATO TOPRAKLARINI SAVUNMAYA HAZIRIZ"



Güvenlik politikasındaki bu değişimin Rusya'ya, "NATO topraklarının her santimetrekaresini saldırılara karşı savunmaya hazır olduklarını" göstermesi gerektiğini vurguladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu hafta başında, bazı Batılı müttefiklerin Kiev'e hibe edilen silahların kullanımına getirilen kısıtlamaları kaldırmasının ardından, NATO üyelerini Ukrayna'nın Rusya'da silahlarını kullanmasına izin vermemeleri konusunda uyardı.



NATO şefi Jens Stoltenberg, ittifakın bu uyarıları daha önce defalarca duyduğunu ve "meşru müdafaanın gerilimi tırmandırma" olmadığını söyleyerek uyarıları reddetti.