Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş makalede, tutukluluk durumunu ve gerekçelerini anlattı.
183 yıl hapis cezasıyla yargılandığını yazan Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışındaki bütün rakiplerinin ideolojik farklılıkları bir kenara bıraktığını, serbest bırakılması gerektiğini ilan ettiğini ve kendisini savunduğunu belirtti.
Demirtaş seçim mitingi yapamadığını, seçmenleriyle doğrudan iletişim kuramadığını hatırlattı.
Makalenin bir yerinde son birkaç aydır hapishanedeki hücresinde sürekli inşaat sesi duyduğunu yazdı.
Demirtaş devletin yan tarafa daha büyük bir cezaevi inşa ettiğini de belirtti.
DEMİRTAŞ'TAN SOSYAL MEDYA MİTİNGİ