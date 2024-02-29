Senegal'de göçmen teknesi battı: En az 24 kişi öldü

Senegal'de göçmen teknesi batması sonucunda Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin cenazeleri kıyı bölgelerinde bulunmaya başladı.



Vali Alioune Badara Samb şimdiye kadar 24 göçmenin cenazesine ulaşılabildiğini söyledi.



Vali Samb, görgü tanıklarının 300'den fazla kişiyi taşıyabileceğini söylediği teknede kaç kişinin kaybolduğunu açıklamadı.



Hayatta kalanların bir kısmının kıyıya ulaşmayı başardığı ve kıyılardaki yerel halkın arasına karıştığı, bunun da tam olarak kaç kişinin olaya karıştığını söylemeyi zorlaştırdığı belirtildi.



Tekne bir hafta önce Senegal'den ayrıldığında gemide 300'den fazla kişinin bulunduğu kaydedildi.



Hayatta kalanalrdan biri, geminin kıyıdan kuzeye doğru Fas'a ulaştığını ancak kaptanın daha sonra kaybolduğunu ve yolculuğa devam edemediğini söyledi.



Senegal Nehri'nin Atlantik Okyanusu ile buluştuğu Saint Louis Halici, güçlü akıntıları ve kalın çamur alanlarıyla ünlüdür.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin