Ses kaydı krizi: Rusya, Almanya büyükelçisini çağırdı

Rusya devlet ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, üst düzey Alman askeri yetkililerin bir toplantısının ses kaydını yayınlamasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün, Almanya büyükelçisini çağırdı.



Görüşmede, Alman subayların Ukrayna'ya silah yardımı ve Kiev'in bir köprüyü vurma ihtimalinin konuşulduğu iddia edilmişti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rus basınında cuma günü yayınlanan Alman yetkililerin Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin yaptığı görüşmenin kayıtları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kayıt bizi istikrarsızlaştırmak ve tedirgin etmek için kullanılıyor. Umuyorum ki Putin başarılı olamayacak” demişti.

KÖPRÜDE PATLAMA

Ayrıca TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya'nın Samara bölgesindeki bir demiryolu köprüsü, bugün patlayıcı bir cihaz nedeniyle hasar gördü.



Demiryolu yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, köprü üzerindeki demiryolu trafiği askıya alındı.