Ses kaydı krizi: Rusya, Almanya büyükelçisini çağırdı

Alman askeri yetkililere ait olduğu iddia edilen ses kaydının yayınlanmasının ardından Moskova, Almanya büyükelçisini çağırdı. Rus basını ise Samara bölgesinde bir demiryolu köprüsünde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Ses kaydı krizi: Rusya, Almanya büyükelçisini çağırdı
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Bu kayıt bizi istikrarsızlaştırmak için kullanılıyor" dedi.

devlet ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, üst düzey Alman askeri yetkililerin bir toplantısının ses kaydını yayınlamasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün, büyükelçisini çağırdı.

Görüşmede, Alman subayların 'ya silah yardımı ve Kiev'in bir köprüyü vurma ihtimalinin konuşulduğu iddia edilmişti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rus basınında cuma günü yayınlanan Alman yetkililerin Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin yaptığı görüşmenin kayıtları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kayıt bizi istikrarsızlaştırmak ve tedirgin etmek için kullanılıyor. Umuyorum ki Putin başarılı olamayacak” demişti.

KÖPRÜDE PATLAMA

Ayrıca TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya'nın Samara bölgesindeki bir demiryolu köprüsü, bugün patlayıcı bir cihaz nedeniyle hasar gördü.

Demiryolu yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, köprü üzerindeki demiryolu trafiği askıya alındı.

Alman Savunma Bakanı Pistorius'tan ses kaydı açıklaması: Bizi istikrarsızlaştırmak için kullanılıyor

Alman Savunma Bakanı Pistorius'tan ses kaydı açıklaması: Bizi istikrarsızlaştırmak için kullanılıyor

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