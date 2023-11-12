Şifa Hastanesi'nde kuvözdeki bebeklerden ikisi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

Şifa Hastanesi'nde kuvözdeki bebeklerden ikisi hayatını kaybetti

Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi  Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

Şifa Hastanesi'nde elektriklerin tamamen kesik olduğu, sağlık personeli, yaralılar ve sığınmacılarla birlikte içeride bulunan herkesin İsrail güçlerinin ateşine maruz kaldıkları ve çıkmak isteyenlere de ateş açıldığı aktarıldı.

Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi'nde ise elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Şifa Hastanesi'nde kuvözdeki bebeklerden ikisi hayatını kaybetti - 1

Şİfa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, hastaneye İsrail silahlı insansız hava araçlarıyla ateş açıldığını söyledi.

UNICEF'TEN İNSANİ ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X Platformundan yaptığı çağrıda, 'deki hastanelerin ve çocukların korunmasını ve derhal insani ateşkes yapılmasını istedi.

Filistin Kızılayı da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Kudüs Hastanesi'ndeki bebekler süt eksikliği nedeniyle susuzluk çekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, cumartesi sabahı İsrail tanklarından fırlatılan iki roketin hastanenin yoğun bakım odalarından birine isabet ettiğini söylemişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da daha önce yaptığı açıklamada, hizmetleri oldukça sınırlı olan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin dışında kentteki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını dile getirmişti.

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