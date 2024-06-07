Silahlar gecikti: Biden, Zelenski'den özür diledi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya nisan ayında sağlanan askeri yardımlarda aylar süren gecikmeden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den özür diledi.

Silahlar gecikti: Biden, Zelenski'den özür diledi

Başkanı Joe Biden ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Zelenski'ye "yanınızdayız" mesajı veren Biden, Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu.

Biden ayrıca nisan ayında imzaladığı, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri destek öngören yardım paketinin ABD Kongresinden geçiş sürecinde aylar süren bir gecikme yaşanmasından dolayı Zelenski'den özür diledi.

Zelenski ise ABD'nin Ukrayna ile "omuz omuza vererek" destek sağlamaya devam edeceğine olan inancını yineledi.

61 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

Biden, yaklaşık 6 ay süren Ukrayna'ya yeni askeri destek çalışmalarının ardından 24 Nisan'da Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık yardım öngören paketi imzalamıştı.

ABD Kongresinde siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Ukrayna'ya sağlanması öngörülen 61 milyar dolarlık askeri destek paketinde gecikme yaşanmıştı.

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