Şili'ye ait uçakta türbülans: En az 50 yolcu yaralandı

Şili'ye ait bir yolcu uçağında Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya giderken gerçekleşen türbülans nedeniyle en az 50 yolcu yaralandı.



LATAM Havayolları yaptığı açıklamada, "uçuş sırasında güçlü bir harekete neden olan teknik bir olay yaşandığını" söyledi. Olayın ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.



Uçak Auckland'a indiğinde yolcular sağlık görevlileri tarafından karşılandı.



Sağlık görevlisi, çoğu hafif yaralanan yaklaşık 50 kişinin olay yerinde tedavi altına alındığını, 13 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Bir yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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