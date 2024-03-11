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Şili'ye ait uçakta türbülans: En az 50 yolcu yaralandı

Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya giden bir Şili uçağında yetkililerin "güçlü bir hareket" olarak tanımladığı türbülans nedeniyle en az 50 kişi yaralandı.

Şili'ye ait uçakta türbülans: En az 50 yolcu yaralandı

'ye ait bir yolcu uçağında Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya giderken gerçekleşen türbülans nedeniyle en az 50 yolcu yaralandı.

LATAM Havayolları yaptığı açıklamada, "uçuş sırasında güçlü bir harekete neden olan teknik bir olay yaşandığını" söyledi. Olayın ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Auckland'a indiğinde yolcular sağlık görevlileri tarafından karşılandı.

Sağlık görevlisi, çoğu hafif yaralanan yaklaşık 50 kişinin olay yerinde tedavi altına alındığını, 13 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bir yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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