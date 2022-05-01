Sırbistan'dan Çin füzesi ile gövde gösterisi

Sırbistan ordusu Çin'den satın alınan uçaksavar füzeleriyle gövde gösterisi yaptı.

Haberler - NTV Haber 01.05.2022 - 00:12

Sırbistan'dan Çin füzesi ile gövde gösterisi

Belgrad'da yapılan törende konuşan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkenin hava savunma gücünü artıracaklarını vurguladı. Törende 'den alınan uçaksavar füze sistemleri de tanıtıldı.

HQ-22 füzeleri Amerikan Patriot bataryaları ve Rus üretimi S-300'ler ile benzer özelliklere sahip. Sırbistan bu şekilde Çin füzelerini kullanmaya başlayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Rusya'nın destekçileri arasında bulunan Sırbistan yönetimi, Avrupa Birliğine üye olmak için başvuruda bulunmasına karşın silahlarını Rusya ve Çin'den alıyor. ABD ise Çin uçaksavar füzelerinin satın alınmaması konusunda Belgrad yönetimine uyarıda bulunmuştu.

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