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Sırbistan'dan iddia: ABD ve İngiltere, Moskova'daki terör saldırısını biliyordu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD ve İngiltere'nin Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonundaki silahlı saldırıyı önceden bildiğini söyledi. Vucic, Moskova'daki olayın hesaplanamaz sonuçlarının olabileceğini de ifade etti.

Sırbistan'dan iddia: ABD ve İngiltere, Moskova'daki terör saldırısını biliyordu
Moskova'da katliam: Dünyadan terör saldırısına kınama

Moskova'da katliam: Dünyadan terör saldırısına kınama

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Vucic, yerel bir televizyon programında Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus halkına başsağlığı dileyen Vucic, "Birçok kez söylediğimiz ama çok az kişinin duymak istediği, çok az kişinin inanmak istediği, çok az kişinin gerçeklere bakmayı düşündüğü bir şey; 7 Mart'ta ABD'nin (Moskova) Büyükelçiliği, vatandaşlarına alışveriş merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulununca İngilizler ve diğerleri de aynısını yaptı. Yani bu, onların özel servislerinin bazı konuşmaları dinlediği, bilgi aldığı ve bunun olacağını bildikleri anlamına geliyor." diye konuştu.

Vucic, Moskova'daki olayın hesaplanamaz sonuçlarının olabileceğini ifade ederek Milli Güvenlik Kurulunun bugün toplanması çağrısında bulundu.

Kurulun toplanmasının çeşitli nedenlerinin bulunduğunu kaydeden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, toplantıda Moskova'daki saldırının da görüşüleceğini belirtti.

Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı DAEŞ üstlendi | Moskova'da katliam: 40 ölü, 100'den fazla yaralı

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