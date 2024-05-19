Slovakya Başbakanı Fico hayati tehlikeyi atlattı

Slovakya'da Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, başbakan Robert Fico'nun da bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlendi. Başbakan Fico, açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralandı.



Helikopterle hastaneye kaldırılan Slovak lider iki kez ameliyat geçirdi.



Başbakan yardımcısı Robert Kalinak, Başbakan Fico'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



Kalinak, Başbakanın durumunun stabil olduğunu ancak pozitif seyrettiğini söyleyerek, “Hayati tehlikeyi atlattı ancak durumu ciddiyetini koruyor ve yoğun bakıma ihtiyacı var" diye konuştu.



Fico'nun tedavisine ameliyat olduğu Banska Bystrica Hastanesi'nde devam edileceğini açıklayan Kalinak, başka bir hastaneye sevkini gerçekleştirmeyi düşünmediklerini aktardı.



Kalinak, Slovak lider Fico'nun durumuyla ilgili "en kötü korkuların sona erdiğini" belirtti.

