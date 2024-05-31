Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: Hastaneden taburcu edildi

Slovakya’da 15 Mayıs’ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico iyileşiyor.



Fico, tedavi gördüğü Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesi’nden taburcu edildi.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 59 yaşındaki Başbakan Fico’nun evde bakıma alındığı duyuruldu.



Hastane Direktörü Miriam Lapunikova, “Bu vesileyle disiplinli bir hasta olarak kendisine, üstün çalışmalarından dolayı mükemmel sağlık ekibimize, profesyonel yaklaşımlarından dolayı Silahlı Kuvvetlere ve gönderdikleri güçlü pozitif enerjiden dolayı tüm halkımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



Slovak medyası, Fico’nun taburcu edildikten sonra başkent Bratislava’daki evine getirildiğini aktardı.

