Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: Hastaneden taburcu edildi

Slovakya’da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Başbakan Robert Fico, tedavi gördüğü Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesinden taburcu edildi. Başkent Bratislava’ya getirilen Fico’nun tedavisine evde devam edilecek.

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: Hastaneden taburcu edildi

’da 15 Mayıs’ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico iyileşiyor.

Fico, tedavi gördüğü Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesi’nden taburcu edildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 59 yaşındaki Başbakan Fico’nun evde bakıma alındığı duyuruldu.

Hastane Direktörü Miriam Lapunikova, “Bu vesileyle disiplinli bir hasta olarak kendisine, üstün çalışmalarından dolayı mükemmel sağlık ekibimize, profesyonel yaklaşımlarından dolayı Silahlı Kuvvetlere ve gönderdikleri güçlü pozitif enerjiden dolayı tüm halkımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Slovak medyası, Fico’nun taburcu edildikten sonra başkent Bratislava’daki evine getirildiğini aktardı.

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SLOVAKYA'YI SARSAN GİRİŞİMİ

Başbakan Robert Fico, 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde halka selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ise 71 yaşındaki saldırganı olay yerinde yakalayarak gözaltına almış, cinayete teşebbüsle suçlanmıştı. Saldırgan, ifadesinde hükümetin politikalarını beğenmediğini söylemişti.

Robert Fico, 2006-2010, 2012-2018 yıllarında Başbakanı olarak görev yapmış, 25 Ekim 2023'te 3’üncü kez başbakan seçilmişti.

Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile diyaloğu yeniden başlatan Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

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