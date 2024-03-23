Slovakya’da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

ADAYLAR ARASINDA RUSYA-UKRAYNA AYRILIĞI



En güçlü adaylar olarak öne çıkan ikiliden Pellegrini, Rusya yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Başbakan Robert Fico tarafından desteklenirken, AB yanlısı siyasetçi Korcok ise Ukrayna yanlısı siyasi çizgisiyle biliniyor.



Seçimleri Pellegrini’nin kazanmasının medyayı kontrol altına almaya ve yolsuzluk karşıtı yasaları hafifletmeye çalışmakla suçlanan Başbakan Fico’nun iktidardaki gücünü daha da pekiştirmesi bekleniyor.



Pellegrini’nin kazanmasının ülkenin AB’den daha da uzaklaşmasına neden olacağı yorumları yapılıyor.



ANKETLERDE ADAYLAR BAŞA BAŞ GİDİYOR



Son anketler, cumhurbaşkanlığı yarışında iki adayın oylarının birbirine oldukça yakın olduğuna işaret ediyor.



Ipsos tarafından yayınlanan bir kamuoyu yoklaması, Pellegrini’nin yüzde 37, Korcok’un ise yüzde 36 oy alacağını ortaya koydu.



Seçimde adaylardan hiçbirinin yeterli çoğunluğu elde edememesi halinde seçimlerin ikinci turu, en fazla oy alan iki aday arasında 6 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

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