Slovakya'da seçim | Anketler yanıldı, Rus yanlısı parti birinci çıktı

5 buçuk milyon nüfuslu Slovakya'da seçimler yapıldı. 25 parti ve ittifakın katıldığı yarıştan kesin olmayan ilk sonuçlara göre eski başbakan Robert Fico galip çıktı. Fico "Rusya yanlısı" bir isim olarak biliniyor.

Anketlerde önde görünen Batı yanlısı liberal Progressive Slovakia (Prograsif Slovakya) partisi ise üçüncü sırayı aldı.