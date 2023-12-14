Somali Cumhurbaşkanı, İstanbul’daki ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu: “Oğlum kaçmadı, iş için ülke dışına çıktı”

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, İstanbul’da bir motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin ilk kez konuştu. Oğlunun Türkiye’den kaçmadığını savunan Somali lideri, oğluna Türkiye’ye dönüp teslim olmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı, İstanbul’daki ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu: “Oğlum kaçmadı, iş için ülke dışına çıktı”

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Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, oğlunun ’da karıştığı ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu.

Somali lideri, oğlunun kaçmadığını savundu.

Türkiye’den ayrıldığı sırada oğlu hakkında herhangi bir tutuklama emri bulunmadığını söyleyen Somali lideri, “Oğlum kaçmadı ve avukat tuttu, iş için ülke dışına çıktı.” dedi.

Somali Cumhurbaşkanı, İstanbul’daki ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu: “Oğlum kaçmadı, iş için ülke dışına çıktı” - 1 Kazada yaşamını yitiren Yunus Emre Göçer

Göçer’in ailesine başsağlığı dileyen Somali Cumhurbaşkanı, Associated Press’e verdiği mülakatta, “Oğluma Türkiye'ye dönüp teslim olma tavsiyesinde bulundum ancak o yetişkin biri ve karar kendisine ait” dedi.

NE OLMUŞTU?

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul’da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Muhammed’in kullandığı aracın çarpmasından altı gün sonra, 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.

Somali Cumhurbaşkanı, İstanbul’daki ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu: “Oğlum kaçmadı, iş için ülke dışına çıktı” - 2 Somali liderinin oğlu Muhammed Hasan Şeyh Muhammed

Kazadan sonra serbest bırakılan, Şeyh Muhammed, hakkında yurt dışı yasağı çıkarılmasından önce Türkiye’den ayrılmıştı.

VİDEO: MOTORCULARDAN ÖLEN KURYE İÇİN PROTESTO

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