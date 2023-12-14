Somali Cumhurbaşkanı, İstanbul’daki ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu: “Oğlum kaçmadı, iş için ülke dışına çıktı”

Göçer’in ailesine başsağlığı dileyen Somali Cumhurbaşkanı, Associated Press’e verdiği mülakatta, “Oğluma Türkiye'ye dönüp teslim olma tavsiyesinde bulundum ancak o yetişkin biri ve karar kendisine ait” dedi.



NE OLMUŞTU?



Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul’da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Muhammed’in kullandığı aracın çarpmasından altı gün sonra, 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.

Somali liderinin oğlu Muhammed Hasan Şeyh Muhammed Kazadan sonra serbest bırakılan, Şeyh Muhammed, hakkında yurt dışı yasağı çıkarılmasından önce Türkiye’den ayrılmıştı. VİDEO: MOTORCULARDAN ÖLEN KURYE İÇİN PROTESTO

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