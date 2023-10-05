Somali'de 100'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis Jama, yaptığı açıklamada, Mudug bölgesinde güvenlik güçleriyle Eş-Şebab üyeleri arasında çatışma yaşandığı bilgisini paylaştı.



Jama, çatışmanın saatlerce sürdüğünü belirterek, çatışmada 100'den fazla örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.



Ülkenin Jama Galmudug ve Hirshabeelle bölgelerinde de Eş-Şebab operasyonlarının sürdüğü vurgulandı.



Öte yandan çatışma sonrası örgüte ait çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.