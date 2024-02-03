Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın elebaşılarından biri yakalandı

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansından (NISA) yapılan açıklamada, Eş Şebab'ın elebaşılarından Ahmed Diriye'ye yakınlığı ile bilinen Daqare'nin başkent Mogadişu'da yakalandığı bildirildi.



Açıklamada Daqare'nin örgütün Mudug, Galgudud, Bay ve Aşağı Şabel bölgelerinde faaliyet gösterdiği ve Diriye'nin yardımcısı olduğu aktarıldı.



Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yaparak şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldiği 2022 yılından sonra terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi hızlandırdı.