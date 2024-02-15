Somali'nin başkentinde maske ve şapka yasağı

Somali'de Mogadişu Belediye Sözcüsü Salah Dheere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada suç işleyenlerin kimliğini gizlemesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle maske ve şapka kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Dheere, toplu taşıma araçlarında silah taşınmasının da yasaklandığını ifade etti.



Yaşlıların taktığı takke benzeri şapkalar ise yüzü gizlemediği için yasaktan muaf tutuldu.



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un da katıldığı güvenlik toplantısında alınan kararlar, son dönemde artan bombalı saldırılara karşı alınan yeni tedbirlerden bazıları oldu.



Mogadişu hükümetinin terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarını artırmasıyla örgüt de farklı şehirlerde saldırılarını sıklaştırmıştı.

