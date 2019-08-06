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Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek olası harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'ya giderken gazetecilere açıklamalarda bulunan Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde karşılıklı çıkarları tekrar alt üst edecek olan tek taraflı saldırıları engelleyeceğini söyledi.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu da belirten Esper, "Ankara ile bir anlaşmaya varacağımız konusunda umutluyum" ifadesini kullandı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...