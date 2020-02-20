SON DAKİKA: Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: Zanlı annesini öldürüp intihar etti

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın aşırı sağcı Tobias R. olduğu iddia edildi. Polis saldırganın yanında bir ceset daha buldu. Almanya İçişleri Bakanlığı, saldırganın annesini de öldürüp intihar ettiği açıklandı.



Almanya’da 10 kişiyi öldüren saldırganın “yabancı düşmanı” saiklerle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.

5 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.



Aydın, "Bir kafeye, bir de büfeye, aşırı sağcı neo-nazi ideolojiye sahip saldırgan tarafından terör saldırısı düzenlendi. Şu ana kadar gelen, elimizdeki bilgilere göre 5 kurbanımız var. Toplamda 9 insanı katletti, sonra da kendisi ve annesiyle birlikte gece yarısı öldüğü haberleri var." diye konuştu.



Almanya'daki Türk toplumunun bu ırkçı saldırıları ilk kez yaşamadığını anımsatan Aydın, "Son 30 yılda bu kurbanlarımızla beraber 30'un üzerinde insanımız, Almanya'da aşırı sağ terörün kurbanı haline geldi." ifadesini kullandı.



Aydın, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dileyerek, hastanede 9 ağır yaralı bulunduğunu aktardı.



"Kurbanlardan 37 yaşındaki Ağrılı Gökhan Gültekin'in babası Behçet amca ile az önce görüştüm" diyen Aydın, şöyle devam etti:



"Nişan hazırlıkları yapıyormuş. Gencecik insanlar. Bunların bu şekilde katledilmesini gerçekten lanetliyoruz, kınıyoruz. Buradaki Türk toplumunun da bu olaylar karşısında birlik, bütünlük içerisinde hareket etmelerini, yine bulundukları toplumdan bizlerle birlikte dayanışma gösteren insanlarla, Nazilere, aşırı sağcılara karşı gerekli tepkiyi, karşılığı ortaya koymalarını bekliyoruz. Burada Alman siyasetine de büyük sorumluluk düşüyor. Artık, sözün bittiği noktadayız. Gerekli tedbirlerin, en güçlü ve sert biçimde alınması, Almanya'nın geleceği ve güvenliği için de önemlidir, diye düşünüyorum."



Aydın, Eyalet ve Federal İçişleri Bakanları ile kısa süre içinde görüşüp, saldırı hakkında daha ayrıntılı bilgi almaya çalışacağını sözlerine ekledi.



SALDIRGAN MEKTUP VE VİDEO BIRAKTI



Alman Bild gazetesi, Hanau'daki silahlı saldırıyı yapan kişilerden birinin ölü bulunan aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı. Gazete, aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Tobias R.'nin saldırıyla ilgili bir mektup ve video bıraktığını ileri sürdü.



Gazetenin iddiasına göre aşırı sağcı saldırgan Tobias R. mektupta, "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" görüşünü savunuyor.

SALDIRI DÜN GECE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı nargile kafede gerçekleşti.



Silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede yaşamını yitirmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.



Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.



Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.



Alınan bilgiye göre saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

ALMAN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA



Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.

