Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

F-35 projesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Trump ile Cumhurbaşkanımız G-20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruları da yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kaşıkçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:



"Biz bugüne kadar sabırla Suudi Arabistan'daki soruşturmaya dair bilgi edinmek istedik ama edinemedik. Suudi Arabistan bizden sürekli bilgi almak istiyor ama onların da bize ve uluslararası topluma karşı şeffaf olması gerek, soruşturmada ne çıktığını paylaşmaları lazım. Bizim tarafımızda soruşturma sürekli derinleştirilerek devam ettiriliyor, soruşturmada biz sonuna kadar gideceğiz; tıkanıklık olursa ki bugünlerde bunu ciddi değerlendiriyoruz; o zaman uluslararası soruşturmaya gitmekten de çekinmeyiz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...